Иран начнет вакцинацию от COVID "Спутником V" уже на следующей неделе

Министр здравоохранения Ирана Сейед Намаки заявил, что вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Иране на следующей неделе. Ожидается, что она стартует во вторник.

Намаки подчеркнул, что в первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии. На следующем этапе вакцину получит "остальной медперсонал, граждане, находящиеся в домах престарелых, и люди старше 65 лет". Отметим, что российскую вакцину Иран зарегистрировал 26 января.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Для этого необходимо, чтобы с соответствующей инициативой выступили страны Евросоюза.

Как писало РБК-Украина, в конце января Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стран Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.