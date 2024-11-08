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Іран готував вбивство Трампа, - Мін'юст США

США, П'ятниця 08 листопада 2024 21:41
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Іран готував вбивство Трампа, - Мін'юст США Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю. Він був замішаний у змові з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

Іранець Фархад Шакері повідомив правоохоронцям, що йому було доручено "надати план вбивства" Трампа. Однак Шакері наголосив, що він не планував навіть створювати такий план для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

"Шакері інформував органи поліції, що 7 жовтня 2024 року йому доручили скласти план убивства Трампа. В інтерв'ю Шакері стверджував, що не мав наміру надавати план усунення Трампа у встановлені КВІР строки", - роз'яснюється в документі.

Під час бесіди було також з'ясовано, що КВІР доручив Шакері здійснити інші вбивства американських та ізраїльських громадян, які перебувають на території США.

Найманий вбивця також повідомив, що йому було доручено стежити за двома американськими громадянами єврейського походження, які проживають у Нью-Йорку, і що за вбивство однієї з жертв посадовець КВІР запропонував йому 500 тисяч доларів.

Бі більше, йому також було доручено стежити за ізраїльськими туристами в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, що протягом цього року на Трампа було скоєно аж два замахи.

Крім того на початку серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.

Після цього Трамп спираючись на загрозу від Ірану почав вимагати собі додатковий захист.

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