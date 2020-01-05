Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани

Военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, осуществленное силами Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Дегана, в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани Иран готовит удар по американским военным объектам.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - заявил он.

Военный советник иранского аятоллы отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных ообъектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани.

Как писало РБК-Украина, 3 января военные США осуществили удар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате американской спецоперации погибли восемь человек, среди них и командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.