Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньяху

Іранський режим двічі намагався вбити американського президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.
"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", - наголосив прем'єр.
Ба більше, за даними Нетаньяху, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито та поранено тисячі американців.
"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог - ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", - наголосив він.
Нагадаємо, що минулого року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю, який був замішаний у змові з метою вбивства президента Дональда Трампа.
Зауважимо, що протягом минулого року на Трампа було скоєно аж два замахи.
А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.
Зауважимо, що вже 4 лютого стало відомо, що президент США Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран.
Варто також відзначити, що, за словами Трампа, він дав своїм радникам інструкції знищити Іран у разі своєї ліквідації на "замовлення" з боку Тегерана.
Йшлось зокрема про можливий замах на нього, як той, що був викритий восени минулого року.
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