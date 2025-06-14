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Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньяху

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іранський режим двічі намагався вбити американського президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", - наголосив прем'єр.

Ба більше, за даними Нетаньяху, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито та поранено тисячі американців.

"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог - ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", - наголосив він.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що минулого року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю, який був замішаний у змові з метою вбивства президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що протягом минулого року на Трампа було скоєно аж два замахи.

А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.

Зауважимо, що вже 4 лютого стало відомо, що президент США Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран.

Варто також відзначити, що, за словами Трампа, він дав своїм радникам інструкції знищити Іран у разі своєї ліквідації на "замовлення" з боку Тегерана.

Йшлось зокрема про можливий замах на нього, як той, що був викритий восени минулого року.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп