ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньяху

Ізраїль, Субота 14 червня 2025 22:11
UA EN RU
Іран двічі намагався вбити Трампа, - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іранський режим двічі намагався вбити американського президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", - наголосив прем'єр.

Ба більше, за даними Нетаньяху, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито та поранено тисячі американців.

"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог - ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", - наголосив він.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що минулого року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення іранцю, який був замішаний у змові з метою вбивства президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що протягом минулого року на Трампа було скоєно аж два замахи.

А на початку серпня у штабі Трампа навіть заявили, що їхні комп'ютери були зламані, а у звіті Google повідомлялось, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.

Зауважимо, що вже 4 лютого стало відомо, що президент США Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран.

Варто також відзначити, що, за словами Трампа, він дав своїм радникам інструкції знищити Іран у разі своєї ліквідації на "замовлення" з боку Тегерана.

Йшлось зокрема про можливий замах на нього, як той, що був викритий восени минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський
Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова