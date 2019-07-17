В Ираке застрелили турецкого дипломата

В иракском городе Эрбиль неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников генерального консульства Турции, в результате чего погиб дипломат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, в среду, 17 июля, в одном из ресторанов Эрбіля произошло вооруженное нападение на турецких дипломатов. По словам владельца заведения, после того как работники консульства зашли в здание, злоумышленник открыл по ним огонь из двух пистолетов.

Отмечается, что от полученных травм один из турецких дипломатов скончался на месте. Иракская полиция начала расследование. Все дороги с Эрбиля были перекрыты, правоохранители проводят операцию по поиску нападающего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали боевики террористической организации "аль-Шабааб" совершили вооруженное нападение на отель в городе Кисмайо. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 человека. В частности, жертвами нападения стали кандидат в президенты региона, двое журналистов и сотрудник агентства ООН.

РБК-Украина писало, что в Афганистане группа вооруженных людей вошла в отель в провинции Багдиз и открыла стрельбу. В результате стрельбы погибли 8 человек, еще более десятка человек пострадали. Среди пострадавших двое детей.