В Ираке застрелили двух журналистов

Корреспондента телеканала Dilja Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафаа Гали застрелили в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DailyMail.

Как отмечается, неизвестные открыли огонь по автомобиле журналистов. На веб-сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверце автомобиля - следы от пуль. Оператор получил три пулевых ранения в грудь.

Посольство США в Багдаде опубликовало в Twitter заявление, где назвало убийство журналистов "жалким и трусливым".

"Длительные убийства, похищения людей, преследования и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", - говорится в сообщании.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Так, большинство войск вылетели с базы, остальные укрылись в бункерах за два с половиной часа до начала ракетного удара.