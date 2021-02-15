В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса

В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.
Об этом сообщает Daily Mail.
"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.
Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.
При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".
Напомним, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.
Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.
Добавим, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.