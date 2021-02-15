UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ираке выявили первые случаи "британского" штамма коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Ираке выявили "британскую" мутацию коронавируса. Заражение новым штаммом выявили уже у нескольких человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Популярные новости
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов 15 февраля 2021
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150 14 февраля 2021
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия 14 февраля 2021
Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая 13 февраля 2021
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021

"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, обнаружив ее новый быстро распространяемый штамм в Ираке", - заявил министр здравоохранения Ирака Хасан аль-Тамими.

Он отметил, что новый штамм, который распространился в стране, из Великобритании.

При этом он добавил, что штамм был обнаружен у нескольких иракских детей, но не назвал общего количества лиц, которым поставили диагноз COVID-19 с "новым штаммом".

Напомним, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Добавим, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИракКоронавирус
Читайте также
В Израиле ослабят карантин с 21 февраля
Динамика распространения COVID-19 в Украине стала похожей на польскую, - НАН
Прогноз погоды