В Ираке убили 16 протестующих после поджога иранского консульства

Медицинские источники сообщили, что иракские силы безопасности застрелили 16 протестующих в южном городе Нассирия, а также власти ввели комендантский час в Наджафе после того, как демонстранты сожгли там иранское консульство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти создали совместные военно-гражданские "кризисные ячейки", чтобы попытаться остановить беспорядки, и командующий военизированными формированиями пообещал применить силу, чтобы остановить любое нападение на мусульманских религиозных авторитетов шиитов.

Отмечается, что поджог консульства в Наджафе, южном священном городе, усилил насилие в Ираке после нескольких недель массовых демонстраций, направленных на свержение правительства, которое считается коррумпированным и поддержанным Тегераном.

Напомним, ночью Наджафе сожгли консульство Ирана. Сотрудники успели сбежать из здания буквально перед тем, как протестующие туда ворвались.

РБК-Украина писало, что 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде во время протестов погибли четыре человека и еще 48 получили ранения.

Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения. Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук.