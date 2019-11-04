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В Ираке стреляли в демонстрантов, есть жертвы

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 18:08
В Ираке стреляли в демонстрантов, есть жертвы
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Силовики применили огнестрельное оружие против демонстрантов

В Ираке во время антиправительственных протестов иракские силы безопасности начали стрелять по демонстрантам, погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что силовики применили огнестрельное оружие против демонстрантов в районе моста через Аль-Ахрар в Багдаде.

"В ходе беспорядков были убиты по меньшей мере пять человек. Со слов очевидца, одного человека застрелили возле моста, его тело увлекли другие протестующие", - говорится в сообщении.

Источники утверждают, что использовались резиновые пули и слезоточивый газ, а не боевые патроны.

Напомним, в Ираке во время антиправительственных протестов 1 ноября погиб минимум один человек. На акции в пятницу вышли сотни тысяч людей по всей стране. В Багдаде силы безопасности используют шумовые гранаты для разделения толпы людей. В результате взрыва шумовой гранаты силовиков погиб человек.

Ранее сообщалось, что в четверг, 31 октября, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.

РБК-Украина писало, что в Ираке в результате столкновений во время антиправительственных протестов 28 октября погибли по меньшей мере 14 человек и 865 получили ранения.

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