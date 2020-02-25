В Ираке подтвердили новые случаи коронавируса

В иракской провинции Киркук зафиксированы 4 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения и окружающей среды Ирака в Facebook.

Все случаи были диагностированы в провинции Киркук в иракской семье, которая ранее посещала Иран, где по меньшей мере 60 человек заболели коронавирусом. Сообщается, что семья сейчас находится на карантине.

Напомним, ранее в Ираке сообщили о первых случаях коронавируса в стране. Заболевший также посещал Иран.

По состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Отметим, что ранее сообщалось о 50 жертвах коронавируса в Иране. Однако эти данные были опровергнуты представителем иранского министерства здравоохранения.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус обнаружили в Кувейте, Бахрейне и Афганистане. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном.