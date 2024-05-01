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IQOS відкрив тимчасовий концепт стор "Розвантажувальна станція" в UNIT.City

Фото: IQOS відкрив тимчасовий концепт стор "Розвантажувальна станція" в UNIT.City (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

З 25 до 28 квітня в UNIT.City киян чекала справжня "Розвантажувальна станція" — концепт поп-ап стор IQOS. Це не просто магазин, а ціле контейнерне містечко на 6000 м2, де можна було перезавантажитися і побачити новітню технологію бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

І назва спейсу, і контейнери, з яких створили містечко, символізують розвантаження в усіх сенсах: від довгоочікуваного вантажу до емоційного розвантаження, якого останнім часом, здається, не вистачає нам усім.

Тож зустрілися, вивантажили все, що хотілося вивантажити. Перезавантажилися. Завантажили мрії, відчуття та враження.

Гості "Розвантажувальної станції" могли зазирнути в контейнери і опинитися посеред живого лісу.

Пікнікувати на галявині біля водоспаду.

Гуляти по воді (без паніки, у спеціальних гумових накладках на взуття).

Блукати ходою фремена навколо пустельного бару.

Випередити життя та підкинути собі лимон. Або навіть декілька.

Подарувати собі квіти, ну бо ю кен бай йоселф флаверс.

Просто неба на великому екрані дивитися кіно, яке "не вантажить". Затишно та з попкорном авжеж.

Лагідно кастомізувати свій девайс або новеньку футболку.

Концептуальний простір нагадував лабіринт, гуляючи яким можна було випадково натрапити на незвичайні та естетичні споти.

Поп-ап спейсом займався IQOS.

Облаштунок лісової галявини та квіткової крамнички взяла на себе команда Mutabor Flower Service.

 У контейнерному лабіринті був фудтрак та кав’ярня у лісі, щоб замовити все необхідне для пікніку.

Велкам дрінками пригощав Jameson, а свої фірмові напої у пустельному барі змішував The Deacon.

Поп-ап стор працював 4 дні, а зараз "Розвантажувальну станцію" вже демонтують — та вражень точно лишилося надовго.

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КиївIQOS