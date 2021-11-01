UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

iPhone и Apple Watch смогут фиксировать ДТП и вызывать экстренные службы, - WSJ

Автор: Мария Кучерявец

Американская компания Apple работает над внедрением новых функций для своих устройств. В частности, смартфоны и часы Apple Watch смогут самостоятельно выявлять ДТП и звонить в экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечают в издании, новый алгоритм уже прошел ряд тестов и может появиться на новых устройствах Apple уже в 2022 году.

"Apple планирует в следующем году выпустить функцию, которая называется "Отслеживание аварий" (Сгаѕһ detection) для iPhone и Apple Watch. "Отслеживание аварий" использует данные сенсоров, встроенных в продукцию Apple", - говорится в сообщении.

Объясняется, что при выявлении факта дорожно-транспортного происшествия будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести.

Так, после фиксации факта столкновения, устройства автоматически смогут автоматически совершить звонок в службы спасения.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone