iPhone и Apple Watch смогут фиксировать ДТП и вызывать экстренные службы, - WSJ

Как отмечают в издании, новый алгоритм уже прошел ряд тестов и может появиться на новых устройствах Apple уже в 2022 году.

"Apple планирует в следующем году выпустить функцию, которая называется "Отслеживание аварий" (Сгаѕһ detection) для iPhone и Apple Watch. "Отслеживание аварий" использует данные сенсоров, встроенных в продукцию Apple", - говорится в сообщении.

Объясняется, что при выявлении факта дорожно-транспортного происшествия будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести.

Так, после фиксации факта столкновения, устройства автоматически смогут автоматически совершить звонок в службы спасения.