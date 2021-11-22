Инвесторы увидели риски работы с Кабмином из-за проблемы выплат за "зеленую" электроэнергию, - экономист

"Последние две недели очень испуганы были иностранные инвесторы именно из-за этой информации. И почти все разговоры шли именно вокруг этой информации. Это очень негативный сигнал для любого инвестора", - сказал Фурса.

По его словам, долги должны выплачиваться, но в ситуации, созданной Кабмином, этот процесс полностью нарушен и доверия к правительству нет.

"Почему это очень негативно вообще для инвестиционного климата страны? Потому что когда инвестор приходит, он требует одного - верховенства права, то есть правила игры. А когда государство просто в определенный момент времени решает, что оно не любит кого-то конкретного и может позволить себе не платить ему, то в следующий раз государство может не любить кого-то другого и также давить на него. А поскольку это не может быть прогнозируемым, это просто разрушает бизнес-среду", - сказал Фурса.