Инвесторы требуют от Шмыгаля остановить давление на отрасль "зеленой" энергетики

Как отмечается в письме, 30 апреля 2021 года ведущие ассоциации по ВИЭ обратились к премьер-министру и председателю Верховной рады относительно возможных изменений в Налоговый кодекс Украины по введению акцизного налога на продажу электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Согласно обращению, в случае принятия таких изменений будут подвергнуты сомнению гарантии правительства, взятые на себя во время подписания меморандума о взаимопонимании 10 июня 2020 года, которые были законодательно признаны законом Украины №810-IX от 21 июля 2020 года.

Ассоциации также сообщили, что по состоянию на 1 августа 2020 года, положения Налогового кодекса определяют реализацию электрической энергии из ВИЭ как операцию, которая не подлежит обложению акцизным налогом.

Соответственно введение акцизного налога на продажу "зеленой" электроэнергии не только будет способствовать внесению значительных изменений в действующее законодательство Украины, ухудшит регуляторную среду для производителей из ВИЭ, но и приведет к фактическому снижению "зеленого" тарифа еще на дополнительные 3,2% - 40% для действующих станций.

"Введение акцизного налога на электроэнергию с ВИЭ приведет де-факто к ухудшению условий экономической деятельности производителей и грубому нарушению прав инвесторов в соответствующие проекты... Мы надеемся, что при рассмотрении указанных инициаттив правительство и Верховная рада будут учитывать все риски от таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - говорится в письме.