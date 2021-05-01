Инвесторы требуют от Шмыгаля остановить давление на отрасль "зеленой" энергетики

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Украины требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаля остановить фискальное давление на отрасль, которое осуществляется в виде введения акцизного сбора на производимую "зеленую" электроэнергию в стране.
Об этом говорится в письме трех крупнейших отраслевых ассоциаций ВИЭ.
Как отмечается в письме, 30 апреля 2021 года ведущие ассоциации по ВИЭ обратились к премьер-министру и председателю Верховной рады относительно возможных изменений в Налоговый кодекс Украины по введению акцизного налога на продажу электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.
Согласно обращению, в случае принятия таких изменений будут подвергнуты сомнению гарантии правительства, взятые на себя во время подписания меморандума о взаимопонимании 10 июня 2020 года, которые были законодательно признаны законом Украины №810-IX от 21 июля 2020 года.
Ассоциации также сообщили, что по состоянию на 1 августа 2020 года, положения Налогового кодекса определяют реализацию электрической энергии из ВИЭ как операцию, которая не подлежит обложению акцизным налогом.
Соответственно введение акцизного налога на продажу "зеленой" электроэнергии не только будет способствовать внесению значительных изменений в действующее законодательство Украины, ухудшит регуляторную среду для производителей из ВИЭ, но и приведет к фактическому снижению "зеленого" тарифа еще на дополнительные 3,2% - 40% для действующих станций.
"Введение акцизного налога на электроэнергию с ВИЭ приведет де-факто к ухудшению условий экономической деятельности производителей и грубому нарушению прав инвесторов в соответствующие проекты... Мы надеемся, что при рассмотрении указанных инициаттив правительство и Верховная рада будут учитывать все риски от таких решений для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - говорится в письме.
Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.
В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.
Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такю, что нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.