Інвестори готові будувати потужності зеленої енергетики за рахунок виплачених боргів, - Тинний

"Провести швидкі перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлюваної енергії та підписати угоди, забезпечити 100% погашення старих заборгованостей на ринку ВДЕ за умови спрямування коштів на встановлення нових BESS систем (накопичення енергії), СЕС, ВЕС, біоТЕЦ та мобільних котелень протягом найближчих 6-12 місяців", - заявив Тинний.

За його словами, в Україні зупинено темпи приросту ВДЕ, ніяка нова генерація не будується, але є прохання до західних країн надати допомогу.

"Суть в тому, що ніхто не буде виробляти електричну енергію, якщо окупність цього бізнесу непередбачувана", - зазначив Тинний.

Інвестор розповів, що за час повномасштабного вторгнення побудував 1 МВт гідроенергетики – проєкту, який розпочався раніше, і навіть його було завершити складно через проблеми з кредитуванням та недоплатами за вироблену електроенергію.

"Нового ми нічого не будуємо, бо урядом створені всі умови, щоб нового нічого вже не будували, а лише добудовувати раніше розпочаті проєкти», - додав він.

Водночас Тинний вважає, що завдянням для України має бути побудувати протягом року 2 гігавата акумуляторних BESS систем одиничною ємністю 5-20 МВт, розпорошених на 250-300 окремих проєктів.

“Ціна питання у 700 млн доларів цілком підйомна, як і терміни, якщо почати прямо зараз", - сказав інвестор.

Також він зазначив, що країні треба побудувати 1.5-2 ГВт додаткових потужностей ВДЕ, розпорошених на 100-200 окремих проєктів, а також 0.5-1 ГВт газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".

В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.