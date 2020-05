Инвестиционные аналитики рассказали, как заработать на IPO

Фото: инвестиции в IPO (pixabay)

При этом, эксперты призывают помнить и о рисках, связанных с инвестициями в IPO

IPO остается одним из эффективных инструментов привлечения финансирования. Венчурные бизнесмены, которые инвестируют на ранних этапах развития стартапов, зарабатывают в десятки раз больше вложенных ранее средств.

Об этом заявил инвестиционный аналитик "Фридом Финанс Украина" Степан Джус в комментарии Delo.ua.

Как отмечает издание, ІРО (англ. Initial Public Offering - первичное публичное предложение) - первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции, которая осуществляется для привлечения дополнительного акционерного (спекулятивного и долгосрочного) капитала как от частных инвесторов, так и от институциональных (больших банков и компаний).

По словам аналитиков, процесс IPO интересен как уже существующим инвесторам компании-эмитента, так и сторонним инвесторам, которые хотят стать акционерами и получать прибыль компании в качестве позитивной разницы цен на акции и будущих дивидендов от чистой прибыли эмитента.

При этом, эксперты призывают помнить о рисках, связанных с инвестициями в IPO, поскольку не все компании дают хорошую прибыльность (26 компаний (27,95%) показали снижение цен акций в локап-периоде в среднем на -24%, а 30 эмитентов (32,25%) сейчас находятся в отрицательной зоне по цене в среднем на -46%).

"Фридом Финанс Украина и ее клиенты-инвесторы в 2020 году поучаствовали в 7 ІРО (Schrodinger Inc (SDGR), Beam Therapeutics Inc (BEAM), PPD Inc (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA)), из них, все показывали доходность выше 10% вплоть до 70% в первый день торгов и от -4% до +286% по состоянию на сейчас (более 3 месяцев), средняя доходность до локап-периода +63%. 5 из 7 компаний-эмитентов - это фармацевтические компании, которые сейчас, на волне карантина и борьбы с вирусами пользуются популярностью среди инвесторов. Цена акций каждой компании варьируется от $16 до $27 за акцию, что доступно для среднестатистического инвестора", - сказал инвестиционный аналитик "Фридом Финанс Украина" Степан Джус.

Что касается перспективных вложений, отмечают аналитики, то особенно популярными среди инвесторов на волне коронавируса стали американские фармацевтические компании. В связи с объявлением глобальной пандемии рынки упали на -37% с 21 февраля 2020 г., что привело к "карантинному кризису" экономик мира, но уже 23 марта конгресс США выделил финансирование на покрытие корпоративных долгов, компенсации и восстановление экономики, что дало свои результаты, поскольку рынок с того времени снова вырос на +34,7% (по состоянию на 21.05.2020).

Эксперты рынка также привели примеры нескольких IPO, которые считают наиболее перспективными. Так, Warner Music Group (TBA) объявила о самой большой квартальной выручке за 16 лет – $1,256 млрд, чистая прибыль составила $122 млн. Vroom Inc (VRM) - платформа для покупки и продажи автомобилей (аналог знакомых нам avto.ria.ua и rst.ua). Сам рынок подержанных авто вырос с $693 млрд в 2015-м до $841 млрд в 2019-м. Платформа бизнес-аналитики ZoomInfo Technologies Inc. планирует обнародовать IPO уже в июне, что может стать одним из первых технологических списков с начала пандемии коронавируса.

Напомним, "Фридом Финанс Украина" входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

Автор: РБК-Украина