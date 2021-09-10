Инвестировать в первичное жилье выгодно в девяти регионах Украины: какую прибыль можно получить

Первичный рынок жилья инвестиционно привлекателен только в 9-ти регионах и 8-ми областных центрах Украины. Этим пользуются более 75% инвесторов.

Согласно исследованию, в 2020 году наиболее привлекательными для инвестирования в первичный рынок жилья были следующие регионы (в сравнении с предыдущим годом в долларовом эквиваленте): Винницкая область — рост на 25,5%, Хмельницкая — на 14,9%, Закарпатская — на 13,4%, Херсонская — на 12,9%, Донецкая и Запорожская — на 12,6% каждая, Черкасская — на 11%, Ровенская — на 10,8%, Николаевская – на 10,5%.

При этом среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются: в Виннице рост цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 года составляет 26,6%, в Хмельницком – 16,9%, в Луцке – 15,1%, Киеве – 14,8%, Черкассах и Сумах – на 11,8% каждая, Ровно – 10,7%, Херсоне – 10,3%.

"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего государственного займа и проценты по банковским депозитам", — отметил Роман Шепетько, инвестиционный аналитик ГИС "Увекон".

В то же время рост цен на первичное жилье в Сумской области (10%), Николаеве (10%) и Ужгороде (9%) равнялось доходности альтернативных инвестиций: ниже первичных ОВГЗ, номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физических лиц, которые составили 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности от вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Владимир Шалаев, генеральный директор группы компаний "Увекон", подчеркнул, что за последние 3 года инвестиционная привлекательность жилой недвижимости базировалась на нескольких основных факторах, среди которых:

Ограниченные возможности для хранения и приумножения средств граждан.

Низкое доверие к государственным ценным бумагам, которыми являются облигации внутреннего государственного займа.

Развитие новых качественных форматов жилья.

Инфляция и рост потребительских цен на товары и услуги.

Снижение доходности в 2020 году от инвестирования в ОВГЗ, а также уменьшение ставок по срочным депозитам для граждан.

По его словам, на данный момент более 60% всех инвесторов в жилье, пытаются как минимум сохранить свои средства. Из них более 75% вкладывают в первичный рынок жилья: преимущественно на начальных стадиях строительства, когда стоимость кв. м на 15-20% меньше цены сопоставимой по характеристикам квартиры на вторичном рынке.

"С 2018 года до сих пор с момента вложения средств на первичном рынке до продажи прав на будущую квартиру (за 3-4 месяца до ввода объекта в эксплуатацию), потенциальный инвестор мог получить от вложенной суммы прибыль в среднем на 30-35% в гривне (более 20% в долларах)", — рассказал специалист.

Ставки по банковским депозитам (по данным НБУ) сроком на 12 месяцев в период с 2018 года по июль 2021 года в гривне снизились в среднем с 14,9% до 7,5%, а в долларах США — с 2,9% до 0,8%. Зато за указанный период стоимость жилья на первичном рынке в долларовом эквиваленте в наиболее инвестиционно привлекательных регионах выросла минимум на 15%.