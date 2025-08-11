Інтим без тиску: що таке активна згода і як побудувати здорові стосунки

Здорові сексуальні стосунки базуються на взаємній згоді, прагненні обох партнерів отримати й дати задоволення та відсутності шкоди одне одному і суспільству.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.
За словами експертки, у сексі важливо, щоб усе, що відбувається, було добровільним і бажаним для обох.
"Усе, що ми робимо в сексі, робиться за взаємною згодою. Усе спрямоване на те, щоб отримати й дати задоволення. І це в обох партнерів", - наголошує Федорець.
Сексолог радить навчитися слухати не лише слова, а й тіло партнера.
"Голова може казати: "Так, я згодна", а тіло все стислося, і людина показує тілом, що їй некомфортно", - пояснила вона.
Експертка зауважила, що іноді люди погоджуються на певні сексуальні практики, зокрема секс утрьох чи обмін партнерами, не з власного бажання, а через страх втратити стосунки, ревнощі або прагнення здаватися сучасними. У таких випадках не йдеться про справжню згоду.
Проте згоду завжди можна відкликати.
"Якщо я зараз дала згоду, це не означає, що вона довічна. Цю згоду можна забрати. І в сексі це нормально", - наголосила Федорець.
Вона підкреслила, що під час експериментів у сексуальній сфері важливо бути готовими до того, що реальний досвід може виявитися зовсім іншим, ніж уявлялося.
