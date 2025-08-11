UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Інтим без тиску: що таке активна згода і як побудувати здорові стосунки

Як визначити здорові сексуальні стосунки та активну згоду (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Здорові сексуальні стосунки базуються на взаємній згоді, прагненні обох партнерів отримати й дати задоволення та відсутності шкоди одне одному і суспільству.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.

Основні ознаки здорового сексу

За словами експертки, у сексі важливо, щоб усе, що відбувається, було добровільним і бажаним для обох.

"Усе, що ми робимо в сексі, робиться за взаємною згодою. Усе спрямоване на те, щоб отримати й дати задоволення. І це в обох партнерів", - наголошує Федорець.

Що таке активна згода

Сексолог радить навчитися слухати не лише слова, а й тіло партнера.

"Голова може казати: "Так, я згодна", а тіло все стислося, і людина показує тілом, що їй некомфортно", - пояснила вона.

Експертка зауважила, що іноді люди погоджуються на певні сексуальні практики, зокрема секс утрьох чи обмін партнерами, не з власного бажання, а через страх втратити стосунки, ревнощі або прагнення здаватися сучасними. У таких випадках не йдеться про справжню згоду.

Проте згоду завжди можна відкликати.

"Якщо я зараз дала згоду, це не означає, що вона довічна. Цю згоду можна забрати. І в сексі це нормально", - наголосила Федорець.

Вона підкреслила, що під час експериментів у сексуальній сфері важливо бути готовими до того, що реальний досвід може виявитися зовсім іншим, ніж уявлялося.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки