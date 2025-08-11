ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Інтим без тиску: що таке активна згода і як побудувати здорові стосунки

Понеділок 11 серпня 2025 09:45
UA EN RU
Інтим без тиску: що таке активна згода і як побудувати здорові стосунки Як визначити здорові сексуальні стосунки та активну згоду (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Святослава Федорець

Здорові сексуальні стосунки базуються на взаємній згоді, прагненні обох партнерів отримати й дати задоволення та відсутності шкоди одне одному і суспільству.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.

Основні ознаки здорового сексу

За словами експертки, у сексі важливо, щоб усе, що відбувається, було добровільним і бажаним для обох.

"Усе, що ми робимо в сексі, робиться за взаємною згодою. Усе спрямоване на те, щоб отримати й дати задоволення. І це в обох партнерів", - наголошує Федорець.

Що таке активна згода

Сексолог радить навчитися слухати не лише слова, а й тіло партнера.

"Голова може казати: "Так, я згодна", а тіло все стислося, і людина показує тілом, що їй некомфортно", - пояснила вона.

Експертка зауважила, що іноді люди погоджуються на певні сексуальні практики, зокрема секс утрьох чи обмін партнерами, не з власного бажання, а через страх втратити стосунки, ревнощі або прагнення здаватися сучасними. У таких випадках не йдеться про справжню згоду.

Проте згоду завжди можна відкликати.

"Якщо я зараз дала згоду, це не означає, що вона довічна. Цю згоду можна забрати. І в сексі це нормально", - наголосила Федорець.

Вона підкреслила, що під час експериментів у сексуальній сфері важливо бути готовими до того, що реальний досвід може виявитися зовсім іншим, ніж уявлялося.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН