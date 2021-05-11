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Интерактивную карту преступности хотят запустить в Украине: к каким данным будет доступ

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 10:54
Интерактивную карту преступности хотят запустить в Украине: к каким данным будет доступ Фото: ОГП хочет запустить интерактивную карту преступности (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Офисе генерального прокурора хотят запустить интерактивную карту преступности в государстве. Запуск должен состояться на базе Единого реестра досудебных расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Сейчас готовимся к запуску на базе ЕРДР интерактивной карты преступности в государстве, которая откроет гражданам доступ не только к информации о зарегистрированных противоправных уголовных деяниях в Украине, но и в отдельных областях, территориальных общинах, городах и селах", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также хотят разработать единую отчетность о правонарушениях с признаками коррупции, связанные с легализацией имущества, полученного преступным путем, и в отношении детей, находящихся в конфликте с законом.

В материале "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей" РБК-Украина писало, что в Украине растет количество преступлений против несовершеннолетних. Также с начала года страну захлестнула волна самоубийств подростков. Одна из причин опасной тенденции - последствия карантина, введенного через коронавирус.

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