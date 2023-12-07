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"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова близький до підписання легенди "Барселони"

Фото: Луїс Суарес за крок від переїзду до США (facebook.com/Gremio)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений форвард збірної Уругваю Луїс Суарес у зимове трансферне вікно, вочевидь, змінить бразильський "Греміо" на американський "Інтер Маямі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

36-річний нападник давно став трансферною ціллю "чапель" на новий сезон. Перемовини між ветераном і флоридцями знаходится на просунутій стадії. Найімовірніше, йдеться про угоду на 1 рік.

Суарес напередодні завершив сезон бразильської Серії А дублем у ворота "Флуміненсе" (3:2). Контракт уругвайця з "Греміо" чинний до 31 грудня. Новий договір із "мушкетерами" форвард підписувати не має намірів. Суарес відновить дует із Ліонелем Мессі, пліч-о-пліч із яким провів 6 сезонів у "Барсі".

У чемпіонат Бразилії нападник переїхав із рідного "Насьйоналя" перед сезоном-2023. Загалом у футболці "Греміо" він провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 17 результативних передач. "Мушкетери" стали віце-чемпіоном, відставши від "Палмейраса" на два пункти.

Хто такий Луїс Суарес

Уродженець міста Сальто, вихованець "Насьйоналя" з Монтевідео. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні-2005.

До Європи форвард переїхав перед сезоном 2006/07. Провів рік у складі нідерландського "Гронінгена", а потім відіграв 3,5 сезони за амстердамський "Аякс". Звідти взимку 2011 року перебрався до "Ліверпуля". Влітку 2014-го "Барса" викупила уругвайця за майже 82 млн євро.

Пізніше захищав кольори мадридського "Атлетіко", рідного "Насьйоналя" і "Греміо". У складі збірної Уругваю з 2007 року провів 138 матчів (68 м'ячів). Серед трофеїв Суареса – чемпіонські титули Уругваю, Нідерландів та Іспанії, Ліга чемпіонів 2014/15, Копа Амеріка-2011.

До слова, українець Чеберко пробився у фінал плей-офф МЛС у складі "Коламбус Крю".

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