"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова близький до підписання легенди "Барселони"

36-річний нападник давно став трансферною ціллю "чапель" на новий сезон. Перемовини між ветераном і флоридцями знаходится на просунутій стадії. Найімовірніше, йдеться про угоду на 1 рік.

Суарес напередодні завершив сезон бразильської Серії А дублем у ворота "Флуміненсе" (3:2). Контракт уругвайця з "Греміо" чинний до 31 грудня. Новий договір із "мушкетерами" форвард підписувати не має намірів. Суарес відновить дует із Ліонелем Мессі, пліч-о-пліч із яким провів 6 сезонів у "Барсі".

У чемпіонат Бразилії нападник переїхав із рідного "Насьйоналя" перед сезоном-2023. Загалом у футболці "Греміо" він провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 17 результативних передач. "Мушкетери" стали віце-чемпіоном, відставши від "Палмейраса" на два пункти.

Хто такий Луїс Суарес

Уродженець міста Сальто, вихованець "Насьйоналя" з Монтевідео. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні-2005.

До Європи форвард переїхав перед сезоном 2006/07. Провів рік у складі нідерландського "Гронінгена", а потім відіграв 3,5 сезони за амстердамський "Аякс". Звідти взимку 2011 року перебрався до "Ліверпуля". Влітку 2014-го "Барса" викупила уругвайця за майже 82 млн євро.

Пізніше захищав кольори мадридського "Атлетіко", рідного "Насьйоналя" і "Греміо". У складі збірної Уругваю з 2007 року провів 138 матчів (68 м'ячів). Серед трофеїв Суареса – чемпіонські титули Уругваю, Нідерландів та Іспанії, Ліга чемпіонів 2014/15, Копа Амеріка-2011.