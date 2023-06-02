"Інтер Маямі" Бекхема звільнив іншого вихованця Фергюсона: там грає українець

Керівництво американського "Інтера Маямі" вказало на двері головному тренеру команди Філу Невіллу. Він пропрацював у Флориді 2,5 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Оборонець збірної України Сергій Кривцов залишився без коуча. 46-річний фахівець провалив старт сезону-2023 у північноамериканській МЛС.

Філ Невілл втратив посаду на фоні незадовільних результатів "чапель". "Інтер Маямі" зазнав чотирьох поразок поспіль і десяти загалом за 15 турів регулярного чемпіонату. Наразі флоридці – безнадійний аутсайдер Східної конференції.

"Інтер Маямі", однак, зберігає шанси на плей-офф сезону. "Чаплі" набрали 15 очок і лише на п'ять пунктів відстають від 9-го місця, що дасть змогу продовжити боротьбу в 1/16 фіналу турніру.

Для Філа Невілла футбольний проект його давнього друга Девіда Бекхема був другим самостійним тренерським досвідом. У 2018-2021 рр. він працював із жіночою збірною Англії. До цього англієць був асистентом головного тренера в іспанській "Валенсії", МЮ і молодіжній збірній Англії.

Хто такий Філ Невілл

Уродженець англійського Бері, один із "пташенят Фергі" – вихованців сера Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед". Захищав кольори манкуніанців у 1994-2005 рр.

У лавах МЮ Невілл 6 разів став чемпіоном Англії, здобув 3 Кубка Англії, виграв 3 Суперкубка Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 1998/99 та Інтерконтинентальному кубку-1999. Ще 8 сезонів ігрової кар'єри віддав ліверпульському "Евертону".

Після завершення професіональних виступів став вегетаріанцем. Став активістом американської організації за права тварин PETA. Старший брат – Гарі Невілл – вихованець і легенда МЮ.