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Более интенсивная: ученый дал прогноз о новой волне коронавируса в Украине

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 08:39
Более интенсивная: ученый дал прогноз о новой волне коронавируса в Украине Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина Национальной академии наук Украины, академик Сергей Комиссаренко считает, что последний всплеск заболеваемости COVID-19 в стране - это все же вторая волна, а не третья. При этом ее удар может оказаться сильнее, чем прежней волны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

"Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом - спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет продолжаться еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый пик", - сказал Комиссаренко.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

При этом премьер отметил, что медицинская система страны готова к третьей волне COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозам НАН, в ближайшее время в Украине количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

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