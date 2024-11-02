Інсульту можна запобігти, якщо приділяти увагу профілактиці: як знизити ризик

Інсульт є другою найпоширенішою причиною смертності у людей старших за 60 років. Щороку лише в Україні госпіталізують понад 145 тисяч пацієнтів із інсультами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
За даними медиків знизити ризик нападу інсульту допоможуть:
У разі занепокоєння, або труднощів зі зниження необхідних ризиків - зверніться до сімейного лікаря або терапевта для оцінки індивідуальних ризиків та отримання кваліфікованих порад.
У разі потреби лікар призначить обстеження і скерує на консультацію до лікаря-спеціаліста - це безоплатно за пакетом “Первинна медична допомога”.
Також сімейний лікар може виписати е-рецепт на ліки, які входять до програми “Доступні ліки”.
Нагадаємо, раніше ми пояснювати, як розрізнити інсульт та інфаркт та надати першу допомогу.
Водночас РБК-Україна розвіяло основні міфи про біль в серці.
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