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Інсульту можна запобігти, якщо приділяти увагу профілактиці: як знизити ризик

Субота 02 листопада 2024 21:40
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Інсульту можна запобігти, якщо приділяти увагу профілактиці: як знизити ризик Фото: Інсульту можна запобігти (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Інсульт є другою найпоширенішою причиною смертності у людей старших за 60 років. Щороку лише в Україні госпіталізують понад 145 тисяч пацієнтів із інсультами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

За даними медиків знизити ризик нападу інсульту допоможуть:

  • контроль показників артеріального тиску, цукру та холестерину;
  • відмова від паління та алкоголю;
  • регулярна фізична активність;
  • підтримання здорової ваги;
  • щоденне вживання овочів та фруктів, обмеження споживання цукру, солі та їжі з трансжирами;
  • керування стресом;
  • дотримання рекомендацій і призначень лікаря.

У разі занепокоєння, або труднощів зі зниження необхідних ризиків - зверніться до сімейного лікаря або терапевта для оцінки індивідуальних ризиків та отримання кваліфікованих порад.

У разі потреби лікар призначить обстеження і скерує на консультацію до лікаря-спеціаліста - це безоплатно за пакетом “Первинна медична допомога”.

Також сімейний лікар може виписати е-рецепт на ліки, які входять до програми “Доступні ліки”.

Нагадаємо, раніше ми пояснювати, як розрізнити інсульт та інфаркт та надати першу допомогу.

Водночас РБК-Україна розвіяло основні міфи про біль в серці.

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