Інсульту можна запобігти, якщо приділяти увагу профілактиці: як знизити ризик

Інсульт є другою найпоширенішою причиною смертності у людей старших за 60 років. Щороку лише в Україні госпіталізують понад 145 тисяч пацієнтів із інсультами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

За даними медиків знизити ризик нападу інсульту допоможуть:

контроль показників артеріального тиску, цукру та холестерину;

відмова від паління та алкоголю;

регулярна фізична активність;

підтримання здорової ваги;

щоденне вживання овочів та фруктів, обмеження споживання цукру, солі та їжі з трансжирами;

керування стресом;

дотримання рекомендацій і призначень лікаря.

У разі занепокоєння, або труднощів зі зниження необхідних ризиків - зверніться до сімейного лікаря або терапевта для оцінки індивідуальних ризиків та отримання кваліфікованих порад.

У разі потреби лікар призначить обстеження і скерує на консультацію до лікаря-спеціаліста - це безоплатно за пакетом “Первинна медична допомога”.

Також сімейний лікар може виписати е-рецепт на ліки, які входять до програми “Доступні ліки”.