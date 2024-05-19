Інсульт молодіє: як розпізнати ознаки хвороби та їй запобігти

За даними МОЗу, приблизно 15 млн людей у світі щороку страждають від інсульту. 10 мільйонів із них - помирають або назавжди втрачають працездатність.

За даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, станом на 2019 рік понад 62% випадків інсульту трапились з людьми у віці до 70 років.

В Україні медична допомога при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інсульт отримує необхідну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу - лікування - безоплатно.

Причини інсульту

Інсульт - це стан, який виникає, коли потік крові та кисню до мозку раптово припиняється або значно сповільнюється. Це призводить до того, що клітини мозку не отримують необхідні їм для функціонування поживні речовини, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а іноді й до смерті.

Існує два основних типи інсульту:

Ішемічний інсульт: Це найпоширеніший тип інсульту (85% випадків), який виникає внаслідок закупорки артерії, що постачає кров до мозку. Закупорка може бути викликана бляшкою, тромбом або емболом.

Геморагічний інсульт: Цей тип інсульту трапляється рідше (15% випадків), але є більш небезпечним. Він виникає внаслідок розриву артерії в мозку, що призводить до крововиливу.

На ризики інсульту може впливати багато факторів. Деякі з них неможливо контролювати, на інші ж - вплинути можна. 90% інсультів потенційно можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику.

Профілактика інсульту

Працювати з факторами ризику, на які ви можете вплинути. Особливо, якщо у вашій родині були випадки інсульту.

регулярно вимірювати артеріальний тиск;

своєчасно та відповідно до призначень лікарів лікувати гіпертензію, діабет, хвороби серця;

періодично робити ліпідограму;

дотримуватися збалансованого харчування;

бути фізично активними;

відмовитися від куріння та споживання алкоголю;

працювати зі стресом, депресією тощо.

Як розпізнати інсульт?

Існує спеціальна шкала F.A.S.T, за допомогою якої можна вчасно ідентифікувати інсульт: