Інсульт молодіє: як розпізнати ознаки хвороби та їй запобігти

Інсульт - це гострий невідкладний стан, коли порушується кровообіг у головному мозку, а його наслідки можуть бути руйнівними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
За даними МОЗу, приблизно 15 млн людей у світі щороку страждають від інсульту. 10 мільйонів із них - помирають або назавжди втрачають працездатність.
За даними Всесвітньої організації з дослідження інсультів, станом на 2019 рік понад 62% випадків інсульту трапились з людьми у віці до 70 років.
В Україні медична допомога при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інсульт отримує необхідну діагностику, а у разі підтвердження діагнозу - лікування - безоплатно.
Інсульт - це стан, який виникає, коли потік крові та кисню до мозку раптово припиняється або значно сповільнюється. Це призводить до того, що клітини мозку не отримують необхідні їм для функціонування поживні речовини, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а іноді й до смерті.
Існує два основних типи інсульту:
На ризики інсульту може впливати багато факторів. Деякі з них неможливо контролювати, на інші ж - вплинути можна. 90% інсультів потенційно можна запобігти, якщо скоригувати деякі фактори ризику.
Працювати з факторами ризику, на які ви можете вплинути. Особливо, якщо у вашій родині були випадки інсульту.
Існує спеціальна шкала F.A.S.T, за допомогою якої можна вчасно ідентифікувати інсульт:
Раніше повідомлялося, що згідно з новим дослідженням, на стан судин людини можуть суттєво вплинути емоції. При цьому вчені назвали емоцію, яка в рази підвищує ризик виникнення інсульту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.