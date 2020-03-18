Инстинкт самосохранения: как Европа ушла в изоляцию из-за коронавируса

Европа запрещает массовые собрания (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В Украине зафиксировано уже 14 случаев COVID-19, два из них – смертельные. Введены жесткие меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. От запрета массовых собраний до закрытия границы. Президент Владимир Зеленский объяснил, что власти действуют на опережение, изучив опыт других стран в борьбе с коронавирусом. Как Европа перешла в режим самоизоляции – в материале РБК-Украина.

В полночь 16 марта границы Украины для большинства иностранцев закрылись, также остановлены международные пассажирские перевозки. За трое суток до этого президент Владимир Зеленский настоятельно просил граждан успеть приехать домой. Некоторые вняли совету, однако воспользоваться им удалось далеко не всем – цены на авиабилеты за день выросли в разы.

За минувшие сутки в страну въехала 41 тысяча граждан. Консульства продолжают собирать информацию о желающих вернуться в Украину. После закрытия границы для них организовывают специальные рейсы. Список чартеров из разных стран мира в Украину обновляется онлайн ежедневно. Сколько продлится эвакуация в правительстве пока не говорят.

Точное количество украинцев, которые находятся за границей, не известно. В августе прошлого года Минсоцполитики, исходя из "экспертных оценок", предположило, что на постоянной основе за рубежом работают 3,2 млн граждан Украины. Судя по динамике пересечения государственной границы за последнюю неделю, большинство из них приняло решение не возвращаться домой.

Европа в изоляции

Статистику пандемии коронавируса на основании официальных заявлений обновляет независимый ресурс Worldometer. Согласно ей, по состоянию на 18 марта, во всем мире инфекция была обнаружена у 198 тысяч людей, из них умерло почти 8 тысяч. При этом 91% пациентов полностью выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса. В Китае, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19 еще в конце прошлого года, эпидемия уже пошла на спад. В то время, как в ряде европейских стран количество заболевших и умерших стабильно растет.

Европейский союз ввел ограничения для "несущественных поездок" на свою территорию. Таким образом в течение 30 дней иностранные граждане смогут попасть в ЕС только в исключительных случаях. Каждая страна в отдельности принимает решение о мерах борьбы с коронавирусом. Эти ограничения распространяются на всех, кто остался на ее территории на период карантина.

Первая вспышка коронавирусной инфекции среди европейских стран была зафиксирована в Италии в середине февраля. Эта страна пользуется большой популярностью среди украинских трудовых мигрантов. По актуальным данным, COVID-19 обнаружен у 31,5 тысяч пациентов, также зафиксированы 2,5 тысячи случаев летального исхода.

Италия ввела карантин по всей стране (фото: twitter / diclosetv)

Дело в том, что Италия – "самая старая страна" Европы. Около 23% ее населения это люди в возрасте старше 65 лет. Именно они, согласно статистике, входят в группу повышенного риска с наибольшим процентом смертности от коронавируса.

Карантин на всей территории страны был объявлен с 10 марта. Правительство попросило итальянцев по возможности не покидать свои жилища. Новые правила ввели под лозунгом "Io resto a casa" ("Я остаюсь дома", – ред.).

Власти запретили въезд иностранцам и ограничили передвижение между населенными пунктами. Полиция получила право требовать подтверждение необходимости поездки. Нарушителям карантина грозит штраф или три месяца тюрьмы.

Примечательно, что само слово "карантин", в переводе с итальянского "срок в 40 дней", появилось в Венеции в XIV веке. По приказу дожа корабли, прибывшие в город, проводили это время на санитарной стоянке перед тем как попасть в порт. Позже принцип продолжительной изоляции использовался во многих европейских странах во время эпидемий.

В наши дни в Италии в рамках карантина временно закрыты учебные заведения, кино, театры, музеи, ТРЦ, бары, стадионы и спортзалы. Кроме этого введен запрет на массовые мероприятия, включая похороны и свадьбы. Торговлю продолжают только продуктовые магазины и аптеки, однако покупатели должны соблюдать дистанцию в один метр. Также ограничена работа общественного транспорта.

Вслед за Италией ограничительный меры приняла и Испания. Это вторая страна в Европе по темпу распостранения коронавируса: 11,8 тысяч заболевших и 533 погибших. Правительство настоятельно попросило граждан покидать свои дома только в исключительных случаях. Государство закрыло границы для иностранцев и ограничило путешествия внутри страны.

Местные жители могут выходить на улицу только для того, чтобы купить лекарства и еду, ездить на работу, если в этом есть крайняя необходимость, ходить в медицинские заведения и банки. Также разрешены поездки для ухода за детьми или пожилыми людьми. Из дома можно выйти, чтобы выгулять домашнее животное. Некоторые для этой цели сдают своих питомцев в аренду, другие выходят на улицу с игрушками.

Европа закрывает пассажирское сообщение (фото: wikimedia / vasyatka1)

На прошлой неделе еще до введения масштабного карантина власти закрыли детские сады, школы и университеты на две недели. Также закрылись и рестораны, гостиницы, бары и торгово-развлекательные центры. В Мадриде полиция использует дроны с громкоговорителями, призывая жителей оставаться дома.

За нарушение правил карантина предусмотрены штрафы от 100 до 30 000 евро, сюда же входит отказ от идентификации по требованию полицейского. Сопротивление и неповиновение представителю власти в условиях чрезвычайной ситуации обойдется до 600 тысяч евро или года лишения свободы.

В Португалии масштабные ограничения начались после первой смерти от коронавируса в понедельник 16 марта, заражено – 448 жителей. Власти остановили пассажирское сообщение с Испанией для туристов на месяц. Учебные учреждения прекратили работу, как и ночные клубы. Также введены ограничения на количество людей, которые могут одновременно находиться в торговых центрах и ресторанах. В среду правительство может ввести чрезвычайное положение.

Разные подходы

На карантин закрылась и Франция. В стране зафиксировано 7,7 тысяч случаев заражения COVID-19 и 175 смертей. По примеру соседей французы ранее закрыли учебные заведения, рестораны, бары, театры, музеи и непродовольственные магазины. Потом последовало ограничение междугородних перевозок и перекрытие границы.

Когда и эти меры не помогли, президент Эммануэль Макрон объявил, что все граждане Франции должны провести 15 дней в добровольной самоизоляции. Теперь покинуть дом можно только по работе, для покупки продуктов и лекарств. За соблюдением правил строго следит полиция.

В стране отменили второй тур муниципальных выборов. Макрон также пообещал остановить пенсионную и другие реформы, которые раньше привели к массовым протестам – они теперь тоже запрещены. "Мы находимся в состоянии войны, войны за здоровье. Мы сражаемся не с армиями, не против другой страны, наш враг невидим, но он есть, и он наступает. Это требует от нас общей мобилизации", – сказал он.

Германия частично закрыла границы с соседями и призвала граждан отказаться от поездок. Хотя эта страна находится в тройке "европейских лидеров" по коронавирусу – 9,4 тысяч зараженных, процент смертности тут один из самых низких, погибло только 26 человек.

Потому правительство пока не вводит жесткий карантин, кроме магазинов с едой, лекарствами и предметами первой необходимости, продолжают работать рестораны и отели, правда с временными ограничениями. Школы, детские садики и университеты временно прекратили работу, как и всемирно известные берлинские клубы. Также запрещены религиозные обряды в церквях, мечетях и синагогах.

Европа пытается сдержать инфекцию (фото: health.mil)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения вероятно будет инфицировано COVID-19. Потому, по ее словам, необходимо замедлить распространение инфекции, пока не будет найдена вакцина. "Речь идет о том, чтобы выиграть время", – объяснила Меркель.

В отличие от других европейских стран Британия очень сдержанно отреагировала на пандемию. На территории Соединенного Королевства зафиксирована 1950 случаев коронавируса, 71 человек умер.

Правительство анонсировало изоляцию наиболее уязвимой группы населения – людей старше 70 лет. После того как распоряжение вступит в силу, им запретят выходить из дома и принимать гостей, еду и лекарства пенсионерам будут доставлять.

Всем остальным рекомендовали избегать необязательных социальных контактов и работать из дому, но не в приказной форме. Премьер-министр Борис Джонсон спрогнозировал, что за год заболеть коронавирусом может до 80% граждан. Судя по всему в этом и план. Британские ученые отмечают, что закрытие школ, границ и запрет массовых мероприятий не доказали свою эффективность.

"Наша цель – создать коллективный иммунитет, воспользовавшись тем, что большая часть людей легко переносит болезнь. Когда много людей переболеет и будет иметь иммунитет к болезни, ее распространение ослабится. В то же время мы защищаем тех, кто наиболее уязвим к ней", – объяснил главный научный советник британского правительства Патрик Валанс.

В Польше на однодневный карантин отправилось все правительство, после того как тест министра окружающей среды на коронавирус дал положительный результат. Всего в стране найдены 246 заболевших, жертвами болезни стали пять человек.

С полуночи воскресенья въехать на ее территорию могут только поляки и ограниченная группа иностранцев на легковом транспорте. Также власти запретили собрания больше 50 человек, закрыли школы, развлекательные заведения, кафе и рестораны.

Нарушителям грозят штрафы или тюремные сроки (фото: army.mil)

Попавшие под карантин должны соблюдать строгую изоляцию. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч злотых или год заключения. Если правоохранители посчитают, что злоумышленник подвергал риску здоровье других людей, ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Чехия ввела карантин до 24 марта, но он может быть продлен. В стране выявлено 434 случая COVID-19. Правительство ограничило свободное передвижение людей в городах и между ними без крайней необходимости. Разрешено ездить на работу, за продуктами, лекарствами, топливом и к родственникам.

Власти не только перекрыли границы для иностранцев, но и запретили своим гражданам покидать страну. Общественный транспорт пока работает, но пассажиры должны надевать маски или прикрывать лицо шарфом. При этом отменены культурные, спортивные и религиозные мероприятия, кроме похорон. Школы, театры и музеи также закрыты на срок карантина.

Запрещена деятельность несертифицированных служб такси, таких как Uber и Bolt. Полиция может вернуть гражданина домой, если он вышел на улицу без необходимости. За нарушение карантина человек с симптомами коронавируса получит штраф до 3 миллионов крон или заключение на срок от шести месяцев до 12 лет – за умышленное распространение болезни.

Европейские страны по разному реагируют на пандемию COVID-19. Большинство государств склоняется к полной изоляции и сдерживанию инфекции. Но отдельные предлагают дать населению переболеть, чтобы выработался "коллективный иммунитет". При этом ВОЗ утверждает, что ограничения на поездки и торговлю показывают малую эффективность, по сравнению с ответственным отношением к элементарной гигиене.