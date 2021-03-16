Instagram запретит взрослым писать детям, которые на них не подписаны

Также перед получением уведомления от взрослого соцсеть будет предупреждать, что ребенку необязательно отвечать на него, если для него это будет создавать дискомфорт.

Еще Instagram вводит "подсказки безопасности". Их будут показывать подросткам, когда они будут писать взрослым, которые проявляют "потенциально подозрительное поведение".

Одновременно много детей, как и взрослых, могут указывать в соцсети ненастоящий возраст.

Однако Instagram заявляет, что разрабатывает технологию искусственного интеллекта, что поможет идентифицировать пользователей, которые указывают свой настоящий возраст.

Напомним, на днях мама восьмилетней девочки Миланы Махинец, которая начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Пай, прокомментировала громкий скандал из-за игры детей "в любовьви", с публикациями откровенных фото и видео в соцсетях. Дарья рассказала, что уже дала показания полиции в Ирпене.

В то же время правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 301 УК Украины "Ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов". Такие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.