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Іноземець "замовив" вбивство стоматолога, щоб вкрасти бізнес. Його затримали в Одесі

Фото: поліція запобігла вбивству подружжя у Києві (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Іноземець "замовив" вбивство столичного стоматолога та його дружини. Зловмисник хотів вкрасти його бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначається, у середині вересня українські поліцейські отримали від правоохоронців з Молдови інформацію про підготовку до замовного вбивства. Іноземець підшукав кілера, який за 15 тисяч доларів погодився ліквідувати українців.

 

За декілька днів поліція ідентифікувала потенційних жертв та кілера. За даними слідства, іноземець хотів вкрасти стоматологічний бізнес у Києві. Тому після вбивства чоловіка кілер повинен був "прибрати" його дружину. 

З'ясувалося, що до початку повномасштабної війни іноземець орендував приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Але після 24 лютого він виїхав з України і перестав платити оренду. Тому орендодавець уклад договір з іншим клієнтом.

Також поліція встановила, що після вбивства сім'ї фігурант хотів ліквідувати свого співвітчизника.

Кілер пішов на співпрацю з поліцією. Він отримав як аванс 5 тисяч доларів, а інша сума, 10 тисяч доларів, повинна була надійти після вбивства подружжя. Гроші передавали через посередників. Українські правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, а  замовник отримав фотопідтвердження і перерахував гроші.

Іноземця затримали в Одесі, обшуки проводилися в Одесі та Києві. Йому оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Замовнику вбивства загрожує в'язниця від 10 до 15 років або довічний термін. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

Фото: поліція запобігла вбивству подружжя у Києві (npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Черкасах затримали  рекетира, який "вибивав" гроші з родин загиблих українських військових.

Також у Полтавській області запобігли вбивству підприємця. Його "замовив" чиновник та найняв для цього кілера.

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