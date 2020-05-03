Иностранные спецслужбы подготовили доклад о скрытии фактов коронавируса в Китае

Правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на общий доклад спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Согласно докладу, китайское правительство блокировало все новости о коронавирусе, заставляли врачей молчать, а также уничтожали доказательства в лабораториях и не предоставляли образцы международным ученым.

Отмечается, что Китай имел доказательства передачи коронавируса между людьми еще в начале декабря, но официально отрицал данную информацию до 20 января. Кроме этого сообщается, что Всемирная организация здравоохранения также отрицала факты нового вируса, несмотря на опасения выраженные Тайванем еще 31 декабря.

Также в докладе отмечается, что китайские ученые еще в 2013 году в одной из пещер провинции Юньнань выявили вирус, которые на 96% схожий с коронавирусом SARS-CoV-2.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. До этого Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе.

Ранее РБК-Украина писало, что китайские власти не допустили экспертов ВОЗ к участию в расследовании происхождения коронавируса COVID-19.