Инновация как стиль жизниCOVID-хаос как катализатор роста

Пандемия Covid-19 ускорила процесс цифрового прогресса в использовании различных сервисов, в том числе и финансовых. Согласно отчету McKinsey & Co только за май 2020 уровень цифровой вовлеченности в европейских государствах увеличился на 20%.

Финтех - революционная волна, которая меняет ландшафт рынка в государствах, стремительно развиваются. Украина, безусловно, одна из таких стран.

18 декабря состоится ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020,

которая объединит топовых стейкхолдеров, осветит вопросы глобального

развития Финтех Украины и мира в целом, а также тенденции и новейшие

подходы в инновационной и финансовой сферах.

Среди спикеров:

Топ-менеджеры

СЕО

Банкиры

Инфлюенсеры

"Юникорн"

Инноваторы рынка

Среди направлений обсуждения - будущее финрегуляции, трансформации,

технологий, банкинга и платежей.

Будущее финрегуляции

Невероятно быстрое развитие технологий, изменения в ожиданиях

потребителей и в системе регулирования открывают новые возможности для

инноваций в финансовой сфере услуг. Особого развития FinTech

испытывает во время пандемического кризиса, определяются новые векторы

развития. Однако степень влияния на рынок финансовых услуг пока

остается недостаточно урегулированной.

Будущее трансформации

FinTech - движущая сила цифровой трансформации финансового сектора.

Инновационные технологии определяют будущее общественно-экономического

развития, а стартапы уверенно завоевывают рынок, предлагая

потребителям лучший пользовательский опыт.

Будущее банкинга

Перспектива банкинга в цифровых технологиях. Банки, имеющие целью

занять ведущее место на рынке будущего, уже сейчас создают необходимые

условия и стратегии для внедрения новых цифровых технологий. Банки

адаптируются под потребности клиентов и создают дополнительные

сервисы, которые делают повседневную жизнь значительно легче.

Будущее платежей

Безналичные платежи - одно из стратегических направлений развития

банковской системы, является укреплением финансовой системы и

экономического развития страны. NFS-технология сразу привлекла

внимание потребителей, которые мгновенно овладели технологическими

новинками, особенно теми, что упрощают процесс оплаты в повседневной

жизни. Этой технологией оснащены все платежные карточки, смартфоны,

браслеты и другие аксессуары.

Будущее технологий

Одним из основных факторов развития финансовой системы являются

финансовые технологии, внедрение которых ежегодно растет на 20%.

Ориентация на использование инновационных цифровых технологий не

только увеличивает привлечения населения к финансовому сектору, но и

достаточно быстро выводит Финтех-компании на новый уровень.

Онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020 посвящена вопросу развития

украинского рынка финансовых технологий, созданию сильной

Финтех-экосистемы и повышению финансовой инклюзии в Украине.