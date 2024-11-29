"Інгулець" з рекордом голкіпера шокував "Ворсклу" у відкритті туру УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Ворскла" – "Інгулець" – 0:3

Голи: Лосенко, 1, П'ятов, 15, Білоцерковець, 90+3

Нереалізований пенальті: Скляр (В), 48

"Інгулець", який приїхав до Полтави у статусі останньої команди ліги, шокував господарів уже на 21 секунді. Під час атаки гостей, після серії помилок, м'яч відскочив до півзахисника Лосенка. Він не роздумуючи пробив по воротах Ісенка – і цей гарматний постріл ледь не порвав сітку.

Зрозуміло, що такий надшвидкий гол зламав усю стратегію полтавців, якою вона б не була. Але поки підопічні Юрія Максимова оговтувались, вони отримали ще один неприємний сюрприз.

На 15-й хвилині "Інгулець" відзначився вдруге, після того, як П'ятов у штрафному переграв одразу трьох гравців господарів та з носка пробив влучно у дальній кут. Найцікавіше, що гості після цього дублю не заспокоїлись і ще деякий час грали активніше ніж господарі. І лише під завісу тайму "Ворскла" трохи оговталась.

А на початку другого – полтавці отримали ідеальний шанс скоротити рахунок. Гості у власному штрафному порушили правила на Ндукве і суддя призначив пенальті. Бити взявся Скляр, проте голкіпера суперників Паламарчука переграти не зміг.

Це був 5-й поспіль пенальті, відбитий Паламарчуком в УПЛ. Таким чином, воротар "Інгульця" повторив рекордну серію Дмитра Різника, який у сезоні 2021/22 також відбив п'ять поспіль пенальті, виступаючи, до речі, за "Ворсклу".

Така серія невдач зовсім вибила гравців полтавського клубу з колії. Єдине, що вони змогли створити біля воріт суперника – удар Пердути в поперечину під завісу гри. А гості в компенсований час забили ще й втретє.

"Інгулець" здобув першу перемогу в сезоні, яка, втім, не дозволила йому залишити останній рядок у таблиці. Команда має 9 очок і поступається "Лівому Берегу" за додатковими показниками. До того ж, у киян гра в запасі. "Ворскла" з 16-ма балами поки залишається 11-ю.