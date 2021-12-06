К информационной кампании Минздрава в поддержку COVID-вакцинации присоединились украинские айтишники

Отмечается, что таким образом MGID стремятся помочь стране бороться с дезинформацией, чем способствовать расширению осведомленности людей.

"Несмотря на активную информационную кампанию, нацеленную на увеличение количества вакцинированных, процент украинцев, полностью привитых от коронавируса, все еще остается достаточно низким - 28,57%. Одна из причин малого количества привитых в Украине - дезинформация по эффективности вакцины. Чтобы как можно больше украинцев получили доступ к правдивой информации, компания MGID предложила Минздраву возможности своей рекламной платформы для распространения контента о важности прививки", - отметили в компании.

Сейчас информационные материалы Минздрава о вакцинах и вакцинации активно показываются более чем на 30 тыс. партнерских сайтов MGID.

"MGID - глобальная компания с украинскими корнями. Мы работаем по всему миру, и имеем возможность наблюдать за влиянием пандемии на жизнь людей. Поэтому мы не безразличны к ситуации, которая сейчас сложилась в нашей стране, и готовы направить все усилия на помощь распространению правдивой информации относительно прививки от COVID-19", - отметил СЕО MGID Сергей Денисенко.

По его мнению, таким образом они смогут увеличить покрытие кампании по вакцинации, помочь аудитории получить информацию из официальных источников и сформировать правильное представление о действии вакцины.

В MGID добавляют, что и дальше готовы помогать государству в проведении коммуникационных кампаний по вакцинации.