Информационная атака на курятину без антибиотиков

По 14.08.2019 на предприятие ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» осуществляется информационная атака в СМИ, устроена недобросовестными конкурентами.

В фейковых новостях, которые массово появились в один промежуток времени на десятках ресурсов утверждается якобы курятина ТМ «Эпикур» - не прошла проверку качества и в ней обнаружена опасная бактерия сальмонелла. Однако, как вы могли заметить, в таких публикациях отсутствуют какие-либо существенные доказательства правдивости информации.

Сфабрикованное фото, которое манипулятивным образом подается, как заключение лабораторных исследований продукции «Эпикур» имеет ряд нарушений и не соответствует утвержденному вида экспертных заключений. А именно: отсутствует информация где, когда и кем были отобраны образцы продукции, в каком заведении проводились исследования, отсутствует печать и подпись ответственного специалиста учреждения. Кроме того, если якобы на 4 сутки хранения продукции выделено сальмонеллу то на 7 и 8 сутки она также должна выделяться. Также не совпадают даты и дня хранения продукции, а изображена на фото упаковка с пленкой соответствует старому дизайну, который был изменен с 11.04.2019 г. Такие публикации являются клеветой на бренд Эпикур, которые мы будем решать в судебном порядке.

На предприятии полностью уверены в качестве и безопасности продукции «Эпикур», это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий, с которыми вы можете ознакомиться.

«Это фейк, очевидно, что конкуренты прибегают к таким манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать собственные стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции Эпикур, это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий» — отвечает, генеральный директор ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — Алина Сыч.

Напоминаем, что производство Чао «Владимир-Волынская птицефабрика» сертифицировано по стандарту ISO 22000:2005, который подтверждает, что предприятие выполняет требования к безопасности пищевой продукции, непрерывно следит за ее качеством на всех этапах производства. Качество сырья и готовой продукции регулярно проверяется в собственных и государственных сертифицированных лабораториях.