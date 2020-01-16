Информационная атака на Гончарука провалилась, - политолог

Запуск информационной кампании против Кабинета министров Украины Алексея Гончарука может указывать на спланированную атаку и не может повлечь за собой отставку премьера. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Кирилл Молчанов, передает РБК-Украина.

"Послушал вчерашнюю аудиозапись якобы разговора премьера Гончарука и сделал из нее несколько важных выводов. Первый. Руководство партии "Слуга Народа" уже заявило, что пленки Гончарука - это монтаж. Более того, на аудиозаписи нет никакой "скандальной информации". На ней не говорят: "давайте организуем Роттердам + и будем воровать по 1,5 ярда в год" и нет прочих подпадающих под уголовный кодекс. Обычное рабочее обсуждение текущей ситуации", - отметил эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, "если это самый "большой и громкий компромат", который удалось найти на Кабмин - значит у нас действительно некорумпированый Кабмин".

Молчанов уверен, что фразы “я - профан в экономике” были сказаны премьером иронично.

"Мы не понимаем контекст, запись могла быть смонтирована. Каждый из нас может сказать "черт-возьми, если я не прав, значит я ничего не понимаю в своей профессии. Все этапы реализации информационной кампании указывают на четко спланированную атаку. Тут нужно задаться одним вопросом: кому это выгодно? Тогда мы поймем зачем это все делается", - считает политолог.

Одним из итогов проваленной атаки на премьера, по мнению Кирилла Молчанова, стало то, что спровоцировать голосование недоверия премьеру не удалось.

Вчера на фракции “за” отставку поднял с десяток человек из орбиты одного известного олигарха. Сегодня руководство фракции уже заявило, что пленки - это монтаж и нет никаких оснований для отставки Гончарука", - резюмирует политолог.