Инфляция в еврозоне ускорилась до 13-летнего максимума из-за подорожания энергоносителей

Рост потребительских цен в еврозоне в сентябре ускорился до 3,4% в годовом исчислении и, вероятно, будет еще выше. Инфляция находится на максимуме с сентября 2008 года - месяца начала мирового финансового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reutеrs.

Цены росли в основном из-за резкого роста цен на энергоносители, но также сказалось влияние узких мест в производстве и доставке, поскольку цены на товары длительного пользования выросли на 2,3% с августа.

С ростом цен на природный газ и узкими местами, влияющими на все, от производства автомобилей до производства компьютеров, инфляция может достичь 4% к концу года, что вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ. Центробанк ожидает относительно быстрого снижения в начале 2022 года.

Но сбои в цепочке поставок, похоже, усугубляются, повышая вероятность того, что горб инфляции перейдет в базовые цены и создаст более постоянное давление по мере того, как фирмы корректируют политику ценообразования и заработной платы.

На данный момент ЕЦБ придерживается своего мнения о том, что этот всплеск инфляции быстро закончится и рост цен будет оставаться ниже целевого показателя на долгие годы, что потребует снижения стоимости заимствований.

Но президент ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе перешла на более осторожный тон, указав на повышенные риски инфляции.

Тем временем рыночные экономисты меняют свои взгляды, утверждая, что центральные банки могут недооценивать инфляционный риск.

"Мы считаем, что высока вероятность того, что эта инфляция будет менее временной, чем предполагают все центральные банки, включая ЕЦБ. Потребители могут начать требовать повышения заработной платы, и корпорации могут удовлетворить их, поскольку они могут переложить более высокие затраты на более высокие конечные цены", - сказал экономист BNP Paribas Луиджи Сперанца.