Из-за инфляции и санкций в РФ возникли проблемы по выполнению военного заказа, - разведка

Сообщается, что это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе исполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В частности, во избежание повышения цен правительство РФ разрешило заключать контракты с единственным поставщиком. Однако, это не привело к ожидаемому результату.

"Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. А настоянию министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа", - говорится в сообщении.

Также в настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями.