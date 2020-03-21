Инфицированный коронавирусом в Тернопольской области оказался священником

В Тернопольской области коронавирус был выявлен у 57-летнего священнослужителя из Зелещиков. Об этом сообщили в Тернопольской облгосадминистрации.

Сообщается, что мужчина был госпитализирован в инфекционную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

"Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендовано самоизоляция. Предварительно известно, что человек священнослужитель. И у него большая семья", - сообщили в ОГА.

По словам главы управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука, на самоизоляции находятся около 400 человек.

"Сейчас специалисты разделяют контактных лиц на ближних, дальних и связанных с профессиональной деятельностью. Будут проведены профилактические работы в эпицентре болезни. Дезинфицируют дом больного и рабочее место", - сообщил Богайчук.

Напомним, 20 марта первый случай коронавируса был зафиксирован в Тернопольской области. Всего по состоянию на 21 марта в Украине выявлено 41 случай COVID-19. Из три случая летальных.

Также РБК-Украина писало, что в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.