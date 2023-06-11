Інфекцій не виявили. У МОЗ заспокоїли українців через підрив ГЕС

"Сьогодні ми не маємо випадків інфекційних хвороб, пов'язаних із наслідками підтоплення. Було декілька випадків гастроентероколітів, але вони навіть не з цієї території, яка потрапила в зону підтоплення. Епідситуація сьогодні контрольована, стабільна, але напружена", - заявив він.

Міністр зазначив, що вода у централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання. Фахівці продовжують перевіряти воду.

При цьому, за словами Ляшка, у поверхневих водах у південних регіонах зафіксували перевищення мікробіологічних показників. Це свідчить про небезпеку води та її забруднення.

Ляшко закликав жителів підтоплених регіонів не купитися у поверхневих водах, не вживати її та виловлену рибу.

Наслідки підриву ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екоциду та масового мору риби. Під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області, а Каховське водосховище через руйнування дамби перебуває на межі зникнення.

У Кабміні порахували, що окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Нагадаємо, жителям постраждалих регіонів заборонили ловити та споживати рибу. МОЗ закликає пити лише бутильовану воду.

Які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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