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Інфаркт та інсульт: як розпізнати та надати першу допомогу

Фото: як відрізнити інфаркт та інсульт (freepik.сom)
Автор: Каріна Левицька

Інфаркт та інсульт - це два життєзагрозливі стани, які обидва мають низку серйозних наслідків. Але мало хто знає, чим саме вони відрізняються.

Докладніше про те, як відрізнити інфаркт від інсульту, та як діяти в кожному з випадків, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

Зміст

Інфаркт та інсульт: в чому різниця

Для початку варто розібратись, що ж таке інфаркт і чим він відрізняється від інсульту. 

Інфаркт - це відмирання тканин через недостатнє кровопостачання ураженої ділянки. Це може бути викликане закупоркою артерій, розривом, механічним здавленням або звуженням судин. Ураження, що виникло в результаті, називається інфарктом. 

Інфаркт може вражати:

  • серце (інфаркт міокарда);
  • головний мозок (ішемічний інсульт, інфаркт таламуса).

Основна відмінність інфаркту від інсульту в тому, що інсульт - це порушення мозкового кровообігу, яке відбувається внаслідок двох причин:

  • звуження та закупорки кровоносних судин головного мозку;
  • крововиливу в головний мозок, а також його оболонки.

Основна різниця інсульту та інфаркту в тому, що інсульт викликається блокуванням припливу крові до мозку, а серцевий напад викликається блокуванням припливу крові до серця.

Основні симптоми

Інфаркт

Основним симптомом інфаркту міокарда є інтенсивний стискаючий біль у грудній клітині або в ділянці серця. Іноді біль настільки гострий, що спричиняє розвиток кардіогенного шоку, який проявляється наступними симптомами: пацієнт блідне, у нього виступає холодний піт, з'являється слабкість, що наростає, показники артеріального тиску падають до рівня 90/60 мм рт. ст. і навіть нижче.

Проте далеко не завжди хвороба проявляється саме так. Людина може відчувати лише дискомфорт у сфері грудної клітини та перебої у роботі серця. Крім того, трапляються нетипові випадки інфаркту міокарда:

  • Абдомінальна форма проявляється сильним болем у верхній частині живота, нудотою, блюванням, розладом травлення.
  • Астматична форма протікає як напад бронхіальної астми (задишка, утруднення дихання, відчуття нестачі повітря).
  • Церебральна форма проявляється запамороченням, порушенням свідомості, непритомним станом, шумом у вухах.
  • Безбольова ішемія міокарда характеризується порушенням чутливості. Такий розвиток інфаркту зустрічається у хворих на цукровий діабет.

Інсульт

Є низка певних симптомів, за якими можна визначити патологію мозкового кровообігу:

  • незв'язана невиразна мова;
  • порушення чи сплутаність свідомості, коли людина не розуміє де знаходиться;
  • втрата координації та рівноваги;
  • головний біль, який може супроводжуватися нудотою та блюванням;
  • слабкість у кінцівках (тільки з одного боку: ліворуч чи праворуч);
  • опущення куточка рота та згладженість носо-губної складки;
  • проблеми із зором одним або обома очима: помутніння або затемнення зору, двоїння в очах

Навіть якщо присутні не всі ознаки, потрібно якнайшвидше викликати лікаря та описати, які симптоми є у хворого.

Перша допомога при виявленні 

Інфаркт перша допомога

Якщо ви помітили у себе або в когось перші ознаки інфаркту, необхідно відразу ж надати першу допомогу. Насамперед потрібно негайно викликати швидку допомогу, а до її приїзду виконати такі дії:

  • Сісти або посадити людину у зручне положення. Найкраще становище - на підлозі, ноги зігнуті в колінах, голова і плечі підтримуються. Також можна сісти в крісло з підлокітниками або лягти в ліжко з піднесеним узголів'ям.

  • Прийняти аспірин (0,25 г розжувати та проковтнути).

    Аспірин допомагає запобігти згортанню крові. При прийомі під час серцевого нападу він може зменшити пошкодження серця. Не приймайте аспірин, якщо у вас алергія на нього або якщо лікар заборонив приймати цей препарат.

  • Прийняти нітрогліцерин (0,5 мг у вигляді спрею або під язик). Якщо ви думаєте, що у вас або у людини серцевий напад, і ваш лікар раніше прописав вам нітрогліцерин, приймайте його відповідно до вказівок в очікуванні невідкладної медичної допомоги.

  • Почати серцево-легеневу реанімацію, якщо людина непритомна. Якщо людина не дихає або не має пульсу, почніть робити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої допомоги.

    Сильно натискайте на центр грудної клітки людини у досить швидкому ритмі - від 100 до 120 натискань на хвилину.

Фактори ризику та профілактика ускладнень

Серед факторів ризику, які є причиною інфаркту та інсульту, виділяються такі:

  • неправильний раціон (надлишок жирної їжі);
  • надмірна вага чи ожиріння;
  • шкідливі звички (алкоголь, куріння);
  • гіподинамія (фізична бездіяльність);
  • постійний стрес;
  • вік (ризик інфаркту та інсульту збільшується з віком, у чоловіків після 45 років, а жінок – після 55 років);
  • стать (чоловіки мають вищий ризик інсульту або інфаркту);
  • високий артеріальний тиск;
  • цукровий діабет;
  • високий рівень холестерину;
  • серцево-судинні захворювання, у тому числі серцева недостатність, вади серця, серцева інфекція або нерегулярний серцевий ритм, наприклад, аритмія;
  • особистий або сімейний анамнез інсульту, серцевого нападу чи транзиторної ішемічної атаки;
  • інфекція COVID-19.

 

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як боротись з артеріальною гіпертонією.

Водночас РБК-Україна розвіяло основні міфи про біль в серці.

При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, doc.ua.

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