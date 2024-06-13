Інфаркт та інсульт: як розпізнати та надати першу допомогу

Інфаркт та інсульт - це два життєзагрозливі стани, які обидва мають низку серйозних наслідків. Але мало хто знає, чим саме вони відрізняються.
Докладніше про те, як відрізнити інфаркт від інсульту, та як діяти в кожному з випадків, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Для початку варто розібратись, що ж таке інфаркт і чим він відрізняється від інсульту.
Інфаркт - це відмирання тканин через недостатнє кровопостачання ураженої ділянки. Це може бути викликане закупоркою артерій, розривом, механічним здавленням або звуженням судин. Ураження, що виникло в результаті, називається інфарктом.
Інфаркт може вражати:
Основна відмінність інфаркту від інсульту в тому, що інсульт - це порушення мозкового кровообігу, яке відбувається внаслідок двох причин:
Основна різниця інсульту та інфаркту в тому, що інсульт викликається блокуванням припливу крові до мозку, а серцевий напад викликається блокуванням припливу крові до серця.
Інфаркт
Основним симптомом інфаркту міокарда є інтенсивний стискаючий біль у грудній клітині або в ділянці серця. Іноді біль настільки гострий, що спричиняє розвиток кардіогенного шоку, який проявляється наступними симптомами: пацієнт блідне, у нього виступає холодний піт, з'являється слабкість, що наростає, показники артеріального тиску падають до рівня 90/60 мм рт. ст. і навіть нижче.
Проте далеко не завжди хвороба проявляється саме так. Людина може відчувати лише дискомфорт у сфері грудної клітини та перебої у роботі серця. Крім того, трапляються нетипові випадки інфаркту міокарда:
Інсульт
Є низка певних симптомів, за якими можна визначити патологію мозкового кровообігу:
Навіть якщо присутні не всі ознаки, потрібно якнайшвидше викликати лікаря та описати, які симптоми є у хворого.
Інфаркт перша допомога
Якщо ви помітили у себе або в когось перші ознаки інфаркту, необхідно відразу ж надати першу допомогу. Насамперед потрібно негайно викликати швидку допомогу, а до її приїзду виконати такі дії:
Сісти або посадити людину у зручне положення. Найкраще становище - на підлозі, ноги зігнуті в колінах, голова і плечі підтримуються. Також можна сісти в крісло з підлокітниками або лягти в ліжко з піднесеним узголів'ям.
Прийняти аспірин (0,25 г розжувати та проковтнути).
Аспірин допомагає запобігти згортанню крові. При прийомі під час серцевого нападу він може зменшити пошкодження серця. Не приймайте аспірин, якщо у вас алергія на нього або якщо лікар заборонив приймати цей препарат.
Прийняти нітрогліцерин (0,5 мг у вигляді спрею або під язик). Якщо ви думаєте, що у вас або у людини серцевий напад, і ваш лікар раніше прописав вам нітрогліцерин, приймайте його відповідно до вказівок в очікуванні невідкладної медичної допомоги.
Почати серцево-легеневу реанімацію, якщо людина непритомна. Якщо людина не дихає або не має пульсу, почніть робити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої допомоги.
Сильно натискайте на центр грудної клітки людини у досить швидкому ритмі - від 100 до 120 натискань на хвилину.
Серед факторів ризику, які є причиною інфаркту та інсульту, виділяються такі:
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як боротись з артеріальною гіпертонією.
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При підготовці публікації використовувалися матеріали: Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, doc.ua.
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