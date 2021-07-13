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Индонезия стала первой в мире по числу новых случаев COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 11 июля, в мире обнаружили 390 026 новых случаев COVID-19. Лидером по числу заражений стала Индонезия.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в Индонезии - 40 427 случаев, в Великобритании - 34 471, в Индии - 30 827. Кроме того, в России - 25 140 заражений, в Иране - 20 829.

Украина с 174 больными находится на 84 месте в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе - на 18 месте.

За сутки 6387 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 58 месте в мире и на 8 - среди европейских стран.

Напомним, что в Украине 11 июля обнаружили 174 новых случаев коронавируса, впрочем, ни одного нового заражения не было в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 241 217 человек; выздоровели 2 177 529 человек; летальных случаев - 52 604.

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