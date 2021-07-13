Индонезия стала первой в мире по числу новых случаев COVID-19

За сутки, 11 июля, в мире обнаружили 390 026 новых случаев COVID-19. Лидером по числу заражений стала Индонезия.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers .

В частности, в Индонезии - 40 427 случаев, в Великобритании - 34 471, в Индии - 30 827. Кроме того, в России - 25 140 заражений, в Иране - 20 829.

Украина с 174 больными находится на 84 месте в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе - на 18 месте.

За сутки 6387 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 58 месте в мире и на 8 - среди европейских стран.