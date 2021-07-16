Индонезия сохраняет лидерство по новым случаям COVID-19
За сутки, 14 июля, в мире диагностировали более 559 000 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Бразилии и Великобритании.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.
В частности, в Индонезии зафиксировали более 56 000 новых заражений, в Бразилии - более 52 000, а в Великобритании - более 48 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и США.
Украина среди стран мира занимает 71 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом списке - пятая.
За все время пандемии вылечились от недуга 173 145 215 человек. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 083 003 смерти от COVID-19.
Напомним, за сутки, 14 июля, в Украине зафиксировали 623 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 387 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную болезнь, умерли 20 больных, выздоровели 589 человек.
В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом.