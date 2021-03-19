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Индонезия разрешила использование вакцины AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

19 марта Индонезия разрешила использование вакцины AstraZeneca после того, как регулятор медпрепаратов Европейского Союза заявил о ее безопасности. Страна 8 марта получила 1,1 миллиона доз вакцин этой компании в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает Associated Press.

"Преимущества использования COVID-вакцины AstraZeneca превышают возможные риски, поэтому мы можем начать ее использовать", - говорится в сообщении Индонезийского управления по вопросам пищевых продуктов и медикаментов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит никаких доказательств того, что вакцина виновата в образовании тромбов.

Индонезийское агентство отметило, что риск смерти от COVID-19 намного больше, "потому община должна делать прививки против COVID-19 согласно определенному графику".

8 марта Индонезия получила 1,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca через глобальную инициативу доступа стран к вакцинам COVAX. Еще 10 миллионов ожидается в следующем месяце.

Вакцина AstraZeneca - вторая, поступившая в Индонезию после вакцины, изготовленной китайской биофармацевтической компанией Sinovac.

Индонезия намерена прививать свыше 181 миллионов из 270 миллионов людей до марта 2022 года в рамках бесплатной вакцинации, начатой в январе.

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии поставила на паузу использование вакцины AstraZeneca после аналогичного шага больше десятка стран Европы из-за беспокойства некоторыми случаями образования тромбов.

Напомним, французский медицинский регулятор 19 марта одобрил восстановление использования COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Однако отметил, что ее следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше.

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