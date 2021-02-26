Индонезия разрешила частную схему вакцинации от COVID

Индонезия выдала разрешение на частную схему вакцинации от COVID. Местные компании смогут выкупать у государства вакцины, чтобы прививать своих сотрудников.

Сообщается, что такая схема будет действовать вместе с национальной программой. На сегодня четвертая по численности населения страна планирует вакцинировать более 181 млн человек примерно за год. В то же время бизнес настаивал на более быстрой вакцинации своих сотрудников, чтобы открыть экономику.

Ожидается, что компании смогут выкупать вакцины и делать прививки сотрудникам и членам их семей в медицинских центрах. В частной схеме будут использоваться вакцины AstraZeneca и Novavax в то время, как в национальной программе используется Sinovac Biotech.

Однако эксперты уже критикуют частную схему, поскольку вакцины в Индонезии остаются дефицитом, а выход на рынок частных компаний может еще больше усугубить дисбаланс.