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Индонезия разрешила частную схему вакцинации от COVID

Новина українською → Джакарта, Пятница 26 февраля 2021 12:54
Индонезия разрешила частную схему вакцинации от COVID Фото: вакцинация от COVID (Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Индонезия выдала разрешение на частную схему вакцинации от COVID. Местные компании смогут выкупать у государства вакцины, чтобы прививать своих сотрудников.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Индонезии, передает Reuters.

Сообщается, что такая схема будет действовать вместе с национальной программой. На сегодня четвертая по численности населения страна планирует вакцинировать более 181 млн человек примерно за год. В то же время бизнес настаивал на более быстрой вакцинации своих сотрудников, чтобы открыть экономику.

Ожидается, что компании смогут выкупать вакцины и делать прививки сотрудникам и членам их семей в медицинских центрах. В частной схеме будут использоваться вакцины AstraZeneca и Novavax в то время, как в национальной программе используется Sinovac Biotech.

Однако эксперты уже критикуют частную схему, поскольку вакцины в Индонезии остаются дефицитом, а выход на рынок частных компаний может еще больше усугубить дисбаланс.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса уже началась в более половины стран мира. В общей сложности привиты свыше 225 млн человек.

Также сообщалось, что хранить COVID-вакцину Pfizer можно в обычной морозильной камере в течение двух недель. Ранее хранение предполагалось только при температуре около -80.

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