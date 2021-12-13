Индонезия начнет COVID-вакцинацию детей 6-11 лет

В прошлом месяце Индонезия одобрила китайскую вакцину Sinovac Biotech для этой возрастной группы. Привить планируют около 26,5 миллионов детей. А со следующего года использование вакцины Sinovac власти ограничат только для детей.

"Это делается для ускорения вакцинации всех жителей Индонезии ... мы укрепляем коллективный иммунитет", - сказал старший чиновник министерства здравоохранения Макси Рейн Рондонуву.

Согласно правительственным данным, в Индонезии зарегистрировано более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусом среди лиц в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 13% от общего числа инфекций.