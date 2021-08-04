В Индонезии число жертв COVID превысило 100 тысяч: каждая 5 смерть в мире приходится на страну

Так, по последним данным, общее число инфицированных в Индонезии достигло 3,53 млн, в то время как суточный показатель смертности вырос на 1747. Всего в стране зафиксировали 100 636 летальных случаев от COVID-19.

Эксперты в области общественного здравоохранения Индонезии считают, что настоящее число может быть намного больше.

Отмечено, что число жертв от коронавируса в конце мая составляло около 50 тысяч человек, что свидетельствует о стремительном удвоении смертности.

Местные медики объясняют такую ситуацию нехваткой тестирования, подчеркивая, что "пациенты попадают в больницу в тяжелом или критическом состоянии".

Указано, что Индонезия сейчас лидирует в мире по суточному показателю выявленных случаев коронавируса.