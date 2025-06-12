В Індії розбився пасажирський літак з 242 людьми на борту: перші деталі (відео)

В Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад впав пасажирський літак авіакомпанії Air India, який виконував рейс до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of India .

Повідомляється, що аварія сталася невдовзі після зльоту з Міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхбхая Пателя. Літак впав у районі Мегхані, спричинивши масштабну пожежу - над місцем падіння здійнявся густий стовп диму, який було видно на кілька кілометрів.

Повідомляється, що на борту перебувало понад 100 пасажирів. Однак у ЗМІ наводяться різні числа. Так, за одними даними, на борту перебували 130 пасажирів.

The Times of India пише, що 290 осіб перебувало на борту літака на момент катастрофи, Тим часом видання ANI наводить інші дані, мовляв, літак перевозив 242 пасажири.

За даними Flightradar24, розбився Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Авіакомпанія Air India вже підтвердила авіакатастрофу та у своїй заяві повідомила, що літак прямував з індійського міста Ахмедабад до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік.

До місця аварії прибули пожежники, медики та рятувальні бригади. Станом на зараз офіційної інформації про кількість загиблих або поранених немає. Також не повідомляється про причини катастрофи.

Оновлено 12:42. На борту літака, що впав в Індії, були 242 людини.

У Головному управлінні цивільної авіації Індії повідомили, що на борту було 242 людини, серед них 10 бортпровідників і 2 пілоти.