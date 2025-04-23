В Індії бойовики розстріляли групу туристів. Україна різко засудила жахливий напад

Напад в Індії

Група озброєних людей у вівторок, 22 квітня, здійснила напад на іноземних туристів у Пахалгамі, популярному серед відпочивальників місці в мальовничому гірському регіоні Індії (регіон Гімалаїв).

Бойовики відкрили вогонь по туристах на території Джамму і Кашміру.

Що відомо про жертв

Як розповіли Reuters джерела в службі безпеки Індії на умовах анонімності, кількість жертв склала від 20 до 26.

"Обстріл стався на наших очах. Ми думали, що хтось запускає петарди, але коли ми почули, як інші люди (кричали, ми швидко вибралися звідти... щоби врятували собі життя, і втекли", - сказав один зі свідків індійській телекомпанії India Today.

Газета Indian Express писала з посиланням на невідомого високопоставленого офіцера поліції, що напад стався на галявині поза дорогами, і в ньому брали участь двоє або троє бойовиків.

За словами міністра Джамму і Кашміру Омара Абдулли в публікації на X, кількість загиблих "ще встановлюється, тому я не хочу вдаватися в ці подробиці".

Він додав, що ця атака "набагато масштабніша за будь-які напади, які ми бачили проти цивільних за останні роки".

Також зазначається, що національність жертв поки невідома.

Напад, ймовірно, здійснили бойовики "Кашмірського опору"

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір". У дописі в соцмережі представники даного угруповання висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили понад 85 000 "чужаків", що спричинило "демографічні зміни".

Також в повідомленні бойовиків вказувалося, що "насильство буде спрямовано проти тих, хто намагатиметься незаконно оселитися".

Тут варто зазначити, що за останніми даними регіонального уряду провінції Джамму і Кашмір, де розташований Пахалгам, за останні два роки майже 84 000 немісцевих мешканців Індії отримали право на проживання на цій території.

Реакція України

На трагічні події в Індії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму дописі в соцмережі він зазначив, що українська сторона "рішуче засуджує жахливий напад у Пахалгамі, індійський штат Джамму і Кашмір, який забрав багато життів".

"Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією", - йдеться в публікації міністра на Х.