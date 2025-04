В Індії бойовики розстріляли групу туристів. Україна різко засудила жахливий напад

Група озброєних людей у вівторок, 22 квітня, здійснила напад на іноземних туристів у Пахалгамі, популярному серед відпочивальників місці в мальовничому гірському регіоні Індії (регіон Гімалаїв).

Бойовики відкрили вогонь по туристах на території Джамму і Кашміру.

Як розповіли Reuters джерела в службі безпеки Індії на умовах анонімності, кількість жертв склала від 20 до 26.

"Обстріл стався на наших очах. Ми думали, що хтось запускає петарди, але коли ми почули, як інші люди (кричали, ми швидко вибралися звідти... щоби врятували собі життя, і втекли", - сказав один зі свідків індійській телекомпанії India Today.

Газета Indian Express писала з посиланням на невідомого високопоставленого офіцера поліції, що напад стався на галявині поза дорогами, і в ньому брали участь двоє або троє бойовиків.

