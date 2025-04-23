В Індії бойовики розстріляли групу туристів. Україна різко засудила жахливий напад

В індійській провінції Кашмір бойовики здійснили напад на туристів у гірському регіоні, та вбили щонайменше двадцять людей. Офіційний Київ відреагував на трагедію та засудив насильство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Twitter -акаунт (X) міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Напад в Індії

Група озброєних людей у вівторок, 22 квітня, здійснила напад на іноземних туристів у Пахалгамі, популярному серед відпочивальників місці в мальовничому гірському регіоні Індії (регіон Гімалаїв).

Бойовики відкрили вогонь по туристах на території Джамму і Кашміру.

Що відомо про жертв

Як розповіли Reuters джерела в службі безпеки Індії на умовах анонімності, кількість жертв склала від 20 до 26.

"Обстріл стався на наших очах. Ми думали, що хтось запускає петарди, але коли ми почули, як інші люди (кричали, ми швидко вибралися звідти... щоби врятували собі життя, і втекли", - сказав один зі свідків індійській телекомпанії India Today.

Газета Indian Express писала з посиланням на невідомого високопоставленого офіцера поліції, що напад стався на галявині поза дорогами, і в ньому брали участь двоє або троє бойовиків.

At least 26 people have been killed and dozens others injured in Indian-administered Kashmir when assailants opened fire on tourists, authorities say. The attack coincided with US Vice President Vance's visit to India. pic.twitter.com/dbDIFvjIWQ — DW News (@dwnews) April 22, 2025

За словами міністра Джамму і Кашміру Омара Абдулли в публікації на X, кількість загиблих "ще встановлюється, тому я не хочу вдаватися в ці подробиці".

Він додав, що ця атака "набагато масштабніша за будь-які напади, які ми бачили проти цивільних за останні роки".

Також зазначається, що національність жертв поки невідома.

At least 24 people were killed in #Indian-administered #Kashmir on Tuesday when gunmen opened fire on tourists, in what authorities called the worst attack on civilians in years.



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REUTERS/Stringer pic.twitter.com/FhHpluufC5 — FRANCE 24 English (@France24_en) April 22, 2025

Напад, ймовірно, здійснили бойовики "Кашмірського опору"

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання "Кашмірський опір". У дописі в соцмережі представники даного угруповання висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили понад 85 000 "чужаків", що спричинило "демографічні зміни".

Також в повідомленні бойовиків вказувалося, що "насильство буде спрямовано проти тих, хто намагатиметься незаконно оселитися".

Тут варто зазначити, що за останніми даними регіонального уряду провінції Джамму і Кашмір, де розташований Пахалгам, за останні два роки майже 84 000 немісцевих мешканців Індії отримали право на проживання на цій території.

Реакція України

На трагічні події в Індії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму дописі в соцмережі він зазначив, що українська сторона "рішуче засуджує жахливий напад у Пахалгамі, індійський штат Джамму і Кашмір, який забрав багато життів".

"Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією", - йдеться в публікації міністра на Х.